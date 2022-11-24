Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور مباراة إسبانيا وكوستاريكا

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

2022-11-24 الساعة 12:01
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

سجلت الجماهير السعودية حضورًا لافتًا في مباريات كأس العالم 2022 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووثقت مقاطع فيديو حضور مشجعين للأخضر اليوم خلال مباراة إسبانيا وكوستاريكا، والتي انتهت بسباعية لصالح المنتخب الإسباني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

فوز الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي قد حقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفريق الأخضر مجموعته المونديالية، وسط حضور جماهيري لافت للأخضر لدعم ومؤازرة المنتخب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية