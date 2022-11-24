جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

سجلت الجماهير السعودية حضورًا لافتًا في مباريات كأس العالم 2022 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ووثقت مقاطع فيديو حضور مشجعين للأخضر اليوم خلال مباراة إسبانيا وكوستاريكا، والتي انتهت بسباعية لصالح المنتخب الإسباني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

فوز الأخضر

يذكر أن المنتخب السعودي قد حقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفريق الأخضر مجموعته المونديالية، وسط حضور جماهيري لافت للأخضر لدعم ومؤازرة المنتخب.