جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

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سجلت الجماهير السعودية حضورًا لافتًا في مباريات كأس العالم 2022 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو | الجماهير #السعودية 🇸🇦 تسجل حضورها في كل مباريات المونديال 🏆#اسبانيا_كوستاريكا #كاس_العالم_FIFA #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/eAh5XErPpP
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 23, 2022
ووثقت مقاطع فيديو حضور مشجعين للأخضر اليوم خلال مباراة إسبانيا وكوستاريكا، والتي انتهت بسباعية لصالح المنتخب الإسباني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.
يذكر أن المنتخب السعودي قد حقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الفريق الأخضر مجموعته المونديالية، وسط حضور جماهيري لافت للأخضر لدعم ومؤازرة المنتخب.