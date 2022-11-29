جماهير الأخضر: هاتوا المكسيكي هاتوه

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حفزت جماهير الأخضر، لاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة منتخب المكسيك غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.
"هاتوا المكسيكي.. هاتوا المكسيكي".. جماهير الأخضر السعودي تستعد مبكرا لمواجهة المكسيك الحاسمة المقررة غدا@SaudiNT @saudiFF#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/rzfXV5DTnqقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” القطرية عبر تويتر مقطع فيديو لجماهير المنتخب السعودي وهي تسير في مسيرة بأحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة حيث قالوا: ” هاتوا المكسيكي هاتوه”.
ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد التأهل إلى دور ثمن النهائي في مونديال 1994 في أمريكا.
وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXRTA ONE HD, BEIN SPORTS CONNECT.
وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.
أما تشكيل منتخب المكسيك المتوقع فسيكون مكونًا من: “أوتشوا في حراسة المرمى، مونتيس، ألفاريز، سانشيز، جالاردو، تشافيز لويس، مورينو، هيكتور هيريرا، لوزانو، هنري مارتن، فيجا”.
وسيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير غدًا مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك، حيث يُعد صاحب الـ37 عامًا، أفضل حكم إنجليزي خلال الفترة الحالية، كما أنه حكم دولي منذ عام 2014.