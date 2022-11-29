جماهير الأخضر: هاتوا المكسيكي هاتوه

حفزت جماهير الأخضر، لاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة منتخب المكسيك غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

جماهير الأخضر مستعدة

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكاس” القطرية عبر تويتر مقطع فيديو لجماهير المنتخب السعودي وهي تسير في مسيرة بأحد شوارع العاصمة القطرية الدوحة حيث قالوا: ” هاتوا المكسيكي هاتوه”.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد التأهل إلى دور ثمن النهائي في مونديال 1994 في أمريكا.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXRTA ONE HD, BEIN SPORTS CONNECT.