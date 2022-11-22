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قبل مواجهة التانجو والمنتخب السعودي

جماهير الأرجنتين تحتشد بالمترو متوجهةً لـ استاد لوسيل

2022-11-22 الساعة 12:20
جماهير الأرجنتين تحتشد بالمترو متوجهةً لـ استاد لوسيل
المواطن - الرياض

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احتشدت جماهير الأرجنتين داخل المحطات وقطارات المترو، اليوم الثلاثاء، في طريقها لملعب لوسيل قبل المواجهة المرتقبة لمنتخبهم أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن مواجهات كأس العالم 2022.

وارتفع صوت الجماهير الأرجنتينية اليوم في عربات المترو لمؤازرة التانجو في مواجهة الأخضر السعودي، بحسب ما نشرت قنوات الكاس القطرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء.

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سالم وميسي

وقال الطفل السعودي فيصل في فيديو نشرته قنوات الكاس القطرية من استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء: إن شاء أتمنى فوز السعودية على الأرجنتين.. وسالم الدوسري يتجاوز ليونيل ميسي.

وأضاف الطفل فيصل: أنا جيت قطر رغم الجو بارد لأجل أشوف المنتخب السعودي وبإذن الله نفوز، وأشاد بالملعب.

وقال: هذا أفضل ملعب رأيته بكل حياتي.

فيما أشار طفل آخر ظهر معه بالفيديو بإشارة سالم الدوسري الشهيرة كلما أحرز الأهداف في مرمى المنافسين.

حشد جماهيري

احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

ونشرت قنوات الكاس القطرية، اليوم الثلاثاء لقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للأجواء الحماسية التي انتابت جماهير الأخضر قبل اللقاء الذي يتبقى على انطلاقه نحو ساعتين.

المباراة الأولى

ويبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

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