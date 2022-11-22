جماهير الأرجنتين تحتشد بالمترو متوجهةً لـ استاد لوسيل

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احتشدت جماهير الأرجنتين داخل المحطات وقطارات المترو، اليوم الثلاثاء، في طريقها لملعب لوسيل قبل المواجهة المرتقبة لمنتخبهم أمام المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن مواجهات كأس العالم 2022.
وارتفع صوت الجماهير الأرجنتينية اليوم في عربات المترو لمؤازرة التانجو في مواجهة الأخضر السعودي، بحسب ما نشرت قنوات الكاس القطرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء.
جماهير الأرجنتين داخل المترو في طريقها لملعب لوسيل لمؤازرة التانجو في مواجهة الأخضر السعودي@Argentina @afa @QatarRail#قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم pic.twitter.com/vJwnvfxTVL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وقال الطفل السعودي فيصل في فيديو نشرته قنوات الكاس القطرية من استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء: إن شاء أتمنى فوز السعودية على الأرجنتين.. وسالم الدوسري يتجاوز ليونيل ميسي.
وأضاف الطفل فيصل: أنا جيت قطر رغم الجو بارد لأجل أشوف المنتخب السعودي وبإذن الله نفوز، وأشاد بالملعب.
وقال: هذا أفضل ملعب رأيته بكل حياتي.
فيما أشار طفل آخر ظهر معه بالفيديو بإشارة سالم الدوسري الشهيرة كلما أحرز الأهداف في مرمى المنافسين.
احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.
لقاءات وآراء جماهير المنتخب السعودي حول مواجهة اليوم المرتقبة أمام الأرجنتين بعد قليل باستاد لوسيل@saudiFF @SaudiNT#قطر2022 #قنوات_الكاس #كأس_العالم pic.twitter.com/RlZhkP9jMK
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
ونشرت قنوات الكاس القطرية، اليوم الثلاثاء لقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للأجواء الحماسية التي انتابت جماهير الأخضر قبل اللقاء الذي يتبقى على انطلاقه نحو ساعتين.
الجمهور السعودي على أتم الجاهزية لمواجهة #الأرجنتين @saudiFF @SaudiNT#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس pic.twitter.com/2YxjxWGb9D
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
ويبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.