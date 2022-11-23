جماهير الأرجنتين لـ ياسر الشهراني: نتمنى عودتك سريعًا

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أعربت جماهير أرجنتينية عريضة عن تمنياتها بالشفاء العاجل إلى ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، وذلك بعد إصابته القوية أمام التانجو أمس في كأس العالم قطر 2022.
الظهور الأول لـ #ياسر_الشهراني بعد الإصابة
ألف سلامة يا بطل
@iYasser12#المنتخب_السعودي #المواطن_الرياضي
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) November 23, 2022
وعلقت بعض الجماهير الأرجنتينية على مقطع فيديو الشهراني حيث أكد الكثير منهم أنه شعر بالطمأنينة بسبب سلامة اللاعب.
وقالت مشجعة أرجنتينية تُدعى سايلور: ” أبارك لكم الفوز، من الرائع أنك بخير، تحياتي لك من الأرجنتين”، بينما قال مشجع أرجنتيني يُدعى فابي: ” من الرائع أنك تتكلم وأنت بخير تحياتي لك من الأرجنتين، فوز مستحق وأداء رائع، وأتمنى لك الشفاء والعودة السريعة”.
وكان ياسر الشهراني نشر مقطع فيديو له في أحد المستشفيات في قطر بعد المباراة مؤكدًا على سلامته وأنه بخير.
وقال الإعلامي خلف ملفي تعقيبًا على مقطع فيديو الشهراني: ” طهور إن شاء الله يا بطل، أجر وعافية”.
بينما علق رجل الأعمال أيمن القاضي المعروف بانتمائه لنادي النصر بالقول : ” قدامك العافية يا بطل”. أما علي الخالدي أحد مشجعي الأخضر فقال: ” الشعب السعودي اطمأن بشوفتك واكتملت فرحتنا”.
وكان المنتخب السعودي أعلن صباح اليوم الأربعاء، وصول ياسر الشهراني وذلك لإجراء عملية جراحية بعد إصابته أمام التانجو.
وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب تم إخلاؤه صباح اليوم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.
ومن المقرر إجراء اللاعب لعملية جراحية حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له.
وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.