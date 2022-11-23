Icon

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته القوية أمام التانجو

جماهير الأرجنتين لـ ياسر الشهراني: نتمنى عودتك سريعًا

2022-11-23 الساعة 3:15
جماهير الأرجنتين لـ ياسر الشهراني: نتمنى عودتك سريعًا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أعربت جماهير أرجنتينية عريضة عن تمنياتها بالشفاء العاجل إلى ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، وذلك بعد إصابته القوية أمام التانجو أمس في كأس العالم قطر 2022.

مشجعو الأرجنتين يعلقون

وعلقت بعض الجماهير الأرجنتينية على مقطع فيديو الشهراني حيث أكد الكثير منهم أنه شعر بالطمأنينة بسبب سلامة اللاعب.

وقالت مشجعة أرجنتينية تُدعى سايلور: ” أبارك لكم الفوز، من الرائع أنك بخير، تحياتي لك من الأرجنتين”، بينما قال مشجع أرجنتيني يُدعى فابي: ” من الرائع أنك تتكلم وأنت بخير تحياتي لك من الأرجنتين، فوز مستحق وأداء رائع، وأتمنى لك الشفاء والعودة السريعة”.

ياسر الشهراني يتحدث

وكان ياسر الشهراني نشر مقطع فيديو له في أحد المستشفيات في قطر بعد المباراة مؤكدًا على سلامته وأنه بخير.

وقال الإعلامي خلف ملفي تعقيبًا على مقطع فيديو الشهراني: ” طهور إن شاء الله يا بطل، أجر وعافية”.

بينما علق رجل الأعمال أيمن القاضي المعروف بانتمائه لنادي النصر بالقول : ” قدامك العافية يا بطل”. أما علي الخالدي أحد مشجعي الأخضر فقال: ” الشعب السعودي اطمأن بشوفتك واكتملت فرحتنا”.

الشهراني في الرياض

وكان المنتخب السعودي أعلن صباح اليوم الأربعاء، وصول ياسر الشهراني وذلك لإجراء عملية جراحية بعد إصابته أمام التانجو.

وكشف المنتخب السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب تم إخلاؤه صباح اليوم من مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

ومن المقرر إجراء اللاعب لعملية جراحية حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له.

وسيغيب ياسر الشهراني عن مباراتي الأخضر ضد كل من بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات
الترفيه

موسم الرياض يعيد ألعاب جيل السبعينيات

الترفيه
بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا
العالم

بايدن يهنئ شخصًا مجهولًا برئاسة وزراء بريطانيا

العالم
سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين
آخر الاخبار

سكالوني قد يُجري تغييرات بقائمة الأرجنتين

آخر الاخبار
البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني
العالم

البرلمان الإيطالي يمنح ثقته لحكومة ميلوني

العالم
غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات
العالم

غوتيريش: نعيش أزمة كبيرة بسبب الانقسامات

العالم
50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...
السعودية اليوم

50 ألف ريال عقوبة إهمال الإبل في...

السعودية اليوم
الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية تعلن تحديثًا بشأن رحلات كأس...

السعودية اليوم
إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...
السعودية اليوم

إتمام يعتمد مخططات سكنية بمساحة 39 مليون...

السعودية اليوم