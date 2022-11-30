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قبل مواجهة المكسيك الليلة

جماهير السعودية تتفاءل بـ إستاد لوسيل

2022-11-30 الساعة 9:17
جماهير السعودية تتفاءل بـ إستاد لوسيل
المواطن - الرياض

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تطمح جماهير الأخضر في مواصلة تألق منتخب السعودية الأول لكرة القدم على إستاد لوسيل، وتجاوز عقبة المكسيك اليوم.

السعودية ضد المكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضد المكسيك التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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وقبل مباراة اليوم، يحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز على المكسيك من أجل التأهل رسميًّا، فيما سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

إستاد لوسيل فأل خير

ويُعد خوض الأخضر لمباراة اليوم على إستاد لوسيل بمثابة فأل الخير، حيث إنه بدأ مشواره في كأس العالم 2022 على الملعب ذاته، ونجح في تحويل تأخره ضد الأرجنتين، إلى فوز تاريخي بهدفين.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وتأمل الجماهير في استمرار تألق منتخب السعودية الأول لكرة القدم على الملعب ذاته، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه، حيث تعود المرة الأولى إلى مونديال 1994.

وفي السياق ذاته، تتفاءل الجماهير السعودية بالملعب، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عدد بطولات الهلال - الهلال بطل كأس سوبر لوسيل

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