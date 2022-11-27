جماهير الكاميرون تقتحم منزل نجم سويسرا

ذكرت تقارير صحفية أن منزل اللاعب السويسري بريل إيمبولو في الكاميرون تعرض للاقتحام والهجوم من قبل بعض الجماهير الكاميرونية، بعد أن سجل هدف فوز سويسرا في شباك المنتخب الإفريقي في مباراة الفريقين الخميس الماضي في كأس العالم.

وإيمبولو لاعب سويسري من أصول كاميرونية وُلد في ياوندي عاصمة الكاميرون عام 1997 ثم هاجر وهو صغير في العمر إلى سويسرا، ليدخل أكاديميات الأندية لاحتراف كرة القدم ثم يختار تمثيل المنتخب السويسري بعد حصوله على الجنسية في عام 2014.

تصرف جماهير الكاميرون

وبحسب ما ذكره موقع Football live فإن الجماهير الكاميرونية اقتحمت منزل اللاعب عقب تسجيله هدف الفوز للمنتخب السويسري في شباك منتخب بلادهم، كما رفض الاحتفال وقتها تقديرًا لأصوله الكاميرونية.

وكانت والدة اللاعب إيمبولو تعجبت من هجوم الجماهير الكاميرونية على نجلها، قائلة بأنه كان سيمثل الكاميرون دوليًا لكن ذلك لم يحدث بسبب الواسطة والرشاوي التي يجب أن تُدفع ليحصل اللاعب على حق تمثيل بلاده.

مسيرة نجم سويسرا

ويلعب بريل إيمبولو حاليًا مع نادي موناكو الفرنسي، كما سبق له اللعب مع أندية بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وشالكة الألماني وبازل السويسري.

يذكر أن المنتخب السويسري سيواجه البرازيل غدًا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة في كأس العالم بقطر.

وكان المنتخب السويسري هزم الكاميرون في لقاء الجولة الأولى، بينما فازت البرازيل على صربيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.