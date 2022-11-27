Icon

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد إحرازه هدفًا في شباك الأسود الكاميرونية

جماهير الكاميرون تقتحم منزل نجم سويسرا

2022-11-27 الساعة 3:02
جماهير الكاميرون تقتحم منزل نجم سويسرا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ذكرت تقارير صحفية أن منزل اللاعب السويسري بريل إيمبولو في الكاميرون تعرض للاقتحام والهجوم من قبل بعض الجماهير الكاميرونية، بعد أن سجل هدف فوز سويسرا في شباك المنتخب الإفريقي في مباراة الفريقين الخميس الماضي في كأس العالم.

وإيمبولو لاعب سويسري من أصول كاميرونية وُلد في ياوندي عاصمة الكاميرون عام 1997 ثم هاجر وهو صغير في العمر إلى سويسرا، ليدخل أكاديميات الأندية لاحتراف كرة القدم ثم يختار تمثيل المنتخب السويسري بعد حصوله على الجنسية في عام 2014.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط قائد مركبة تسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة

Img

عصابة الترصد لشاحنات النقل والمركبات وسرقتها في قبضة الشرطة

تصرف جماهير الكاميرون

وبحسب ما ذكره موقع Football live فإن الجماهير الكاميرونية اقتحمت منزل اللاعب عقب تسجيله هدف الفوز للمنتخب السويسري في شباك منتخب بلادهم، كما رفض الاحتفال وقتها تقديرًا لأصوله الكاميرونية.

وكانت والدة اللاعب إيمبولو تعجبت من هجوم الجماهير الكاميرونية على نجلها، قائلة بأنه كان سيمثل الكاميرون دوليًا لكن ذلك لم يحدث بسبب الواسطة والرشاوي التي يجب أن تُدفع ليحصل اللاعب على حق تمثيل بلاده.

بريل إيمبولو لاعب سويسرا من أصول كاميرونية

مسيرة نجم سويسرا

ويلعب بريل إيمبولو حاليًا مع نادي موناكو الفرنسي، كما سبق له اللعب مع أندية بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وشالكة الألماني وبازل السويسري.

يذكر أن المنتخب السويسري سيواجه البرازيل غدًا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة في كأس العالم بقطر.

وكان المنتخب السويسري هزم الكاميرون في لقاء الجولة الأولى، بينما فازت البرازيل على صربيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

بريل إيمبولو لاعب سويسرا من أصول كاميرونية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي
العالم

العالم على موعد نادر مع القمر الدموي

العالم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم
إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات
العالم

إخماد حريق بغداد بعد 10 ساعات

العالم
سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...
كأس العالم

سالم الدوسري و 5 لاعبين قد يغيبون...

كأس العالم
اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي
السعودية اليوم

اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنغلاديشي

السعودية اليوم
جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40
السعودية اليوم

جامعة نايف تنظم حفل خريجي الدفعة الـ40

السعودية اليوم
صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر
الرياضة

صالح الشهري: نحتاج دعم جماهير الأخضر

الرياضة
العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...
السعودية اليوم

العساف: إهمال وقيادة متهورة وإيذاء للآخرين وحوادث...

السعودية اليوم