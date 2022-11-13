جماهير النصر تدعم عبدالرحمن غريب

حرصت جماهير النصر على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن غريب بعد غيابه عن المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.

غياب عبدالرحمن غريب

وكان عبدالرحمن غريب قد أصر على الرحيل من النادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو، وانضم إلى النصر في الميركاتو الصيفي؛ لضمان المشاركة مع المنتخب السعودي والتواجد في المونديال.

وتعرض المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لانتقادات من الإعلاميين والجماهير خلال الفترة الماضية، بسبب استبعاد غريب من قائمة الأخضر، وأكدوا أنه كان يستحق التواجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم الجماهير

وتفاعلت الجماهير مع استبعاد النجم النصراوي من قائمة الأخضر، ليصبح اسم عبدالرحمن غريب ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الفريح: “لا تحزن خلفك مدرج النصر مدرج عظيم وعاشق وسوف يدعمونك بكل قوة، وعدم انضمامك ليس نهاية المشوار، ولك مثال بالأسطورة محمد نور الذي حورب وظُلم كثيراً ورغم ذلك انتصر عليهم وحقق الإنجازات والنجومية وأصبح أسطورة خالدة لن تنساها الكرة السعودية”.

وتابعت لمى: “رسالتي لعبدالرحمن غريب جمهور النصر خلفك وواثق فيك ليست نهاية المشوار أنت مثال للنجم الصاعد، إمكانيات لاعب كبير من أفضل اللاعبين الحاليين، بإذن الله نشوفك مع كتيبة النصر بالأداء اللي عهدناه منك”.

وكتب عبدالمجيد عبدالله: “عدم استدعاء عبدالرحمن غريب للمنتخب.. فيه ظلم للاعب كنت أتمنى تواجده في القائمة عشان اللاعب يكسب خبرة ضد المنتخبات العالمية، لأن عمره صغير ويتطور بالاحتكاك.. هدفي كمشجع سعودي كأس آسيا 2027.. بالتوفيق للأخضر”.

وعلق حساب “نصراوي صريح”، قائلًا: “إلى نجم الكرة السعودية وموهوبها القادم عبدالرحمن غريب لعل في عدم انضمامك للمنتخب خير أراده الله لك.. إن كان سبب عدم ضمك للمنتخب كيد كائد أو تدبير مدبر فأعلم أن حقك عن رب العالمين محفوظ ولن يضيع.. واصل مسيرتك واهتم بموهبتك والجمهور السعودي معك والقادم أجمل”.