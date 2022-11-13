جماهير ليفربول تتمنى تعثر مان يونايتد

ستراقب جماهير ليفربول عن كثب، مباراة مان يونايتد ضد فولهام التي تُقام مساء اليوم في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

ترتيب مان يونايتد

وقبل مباراة اليوم، مانشستر يونايتد متواجد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز السادس.

وفي حالة خسارة مان يونايتد اليوم ضد فولهام سيتجمد رصيده عند 23 نقطة، مما يمنح الأمل لـ ليفربول للدخول إلى المربع الذهبي مع بدء مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي يوم 26 ديسمبر المقبل، حيث يواجه ليفربول، فريق أستون فيلا قبل مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بيوم واحد.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز برينتفورد على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، أما نادي توتنهام هوتسبير ففاز على نادي ليدز يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف.