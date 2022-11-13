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عند مواجهة فولهام اليوم

جماهير ليفربول تتمنى تعثر مان يونايتد

2022-11-13 الساعة 3:49
جماهير ليفربول تتمنى تعثر مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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ستراقب جماهير ليفربول عن كثب، مباراة مان يونايتد ضد فولهام التي تُقام مساء اليوم في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023.

ترتيب مان يونايتد

وقبل مباراة اليوم، مانشستر يونايتد متواجد في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز السادس.

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وفي حالة خسارة مان يونايتد اليوم ضد فولهام سيتجمد رصيده عند 23 نقطة، مما يمنح الأمل لـ ليفربول للدخول إلى المربع الذهبي مع بدء مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي يوم 26 ديسمبر المقبل، حيث يواجه ليفربول، فريق أستون فيلا قبل مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بيوم واحد.

Manchester united - أنتوني - مانشستر يونايتد وتشيلسي
أنتوني

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز برينتفورد على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، أما نادي توتنهام هوتسبير ففاز على نادي ليدز يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف.

أما ليستر سيتي فحقق فوزًا ثمينًا على حساب نادي وست هام يونايتد بثنائية دون رد، أما فريق نوتنجهام فورست ففاز على كريستال بالاس بهدف دون رد، بينما فاز فريق بورنموث على نادي إيفرتون بثلاثية دون رد.

مان يونايتد ضد توتنهام

أما تشيلسي فخسر أمام فريق نيوكاسل بهدف دون مقابل، وفاز آرسنال على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي بإقامة مباراتي ” برايتون ضد أستون فيلا، فولهام ضد مانشستر يونايتد” اليوم الأحد.

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