جماهير مكة للأخضر: فوزكم ترجمة لبصمة محمد بن سلمان

هنَّأ عدد من الجماهير الرياضية في مكة المكرمة القيادة الرشيدة، والشعب السعودي بمناسبة فوز المنتخب السعودي في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2022 م على منتخب الأرجنتين، مؤكدين أن هذا الفوز يترجم مدى ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم ومؤازرة القيادة الحكيمة وعمل دؤوب من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

فوز تاريخي

وعبَّر المهندس عمرو بن أحمد أوان، عن سعادته بهذا الفوز التاريخي على أقوى المنتخبات المرشحة لنيل كأس البطولة، لافتاً النظر إلى أن البسالة والشجاعة والشعور بالمسؤولية الوطنية من جميع أفراد المنتخب السعودي تُرجم إلى انتصار تاريخي على أرض الملعب، راجياً من الله – عز وجل- المزيد من التوفيق للمنتخب في بقية مبارياته القادمة ورسم الصورة المشرفة للمجتمع السعودي والوطن العربي في البطولات الكروية العالمية.

وأشاد علي اليامي بالمستوى الراقي لجميع لاعبي المنتخب السعودي في مواجهته الكروية أمام منتخب الارجنتين، مؤكداً أن جميع اللاعبين كانوا على قدر من المسؤولية الوطنية ولعبوا بكل تضحية وبسالة، وأثبتوا من خلالها أنهم الصقور الخضر الذين يحلقون في سماء الانتصارات الكروية العالمية، داعياً المولى – عز وجل-أن يوفق منتخبنا الوطني في مشواره في البطولة العالمية.

رسم الفرحة

من جهته، أفاد المهندس وسيم بن يحيى بن عباس أن الأخضر السعودي رسم الفرحة في نفوس كل السعوديين والعرب بعد هذا الانتصار التاريخي على منتخب الأرجنتين، مؤكداً إن هذا الفوز هو نتيجة تخطيط وإعداد واستعداد جيد من قبل المنتخب السعودية بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وترجمة حقيقية لرؤية المملكة 2030 التي باركها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ووضع بصماتها وبنودها سموُّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله .

فوز مستحق

وأعرب كامل بن محمد خير عرفة عن سروره بهذا الفوز الغالي للمنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني مبيناً أنه فوز مستحق مستوى ونتيجة، حيث كان اللاعبون دون استثناء أبطالاً على المستطيل الأخضر، ولعبوا بروح قتالية مدعومة بالإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز الغالي؛ لإسعاد الجميع السعوديين والعرب، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يوفق الأخضر السعودي فيما تبقى من مشواره في هذه البطولة العالمية