جماهير مكة للأخضر: فوزكم ترجمة لبصمة محمد بن سلمان

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
هنَّأ عدد من الجماهير الرياضية في مكة المكرمة القيادة الرشيدة، والشعب السعودي بمناسبة فوز المنتخب السعودي في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2022 م على منتخب الأرجنتين، مؤكدين أن هذا الفوز يترجم مدى ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم ومؤازرة القيادة الحكيمة وعمل دؤوب من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
وعبَّر المهندس عمرو بن أحمد أوان، عن سعادته بهذا الفوز التاريخي على أقوى المنتخبات المرشحة لنيل كأس البطولة، لافتاً النظر إلى أن البسالة والشجاعة والشعور بالمسؤولية الوطنية من جميع أفراد المنتخب السعودي تُرجم إلى انتصار تاريخي على أرض الملعب، راجياً من الله – عز وجل- المزيد من التوفيق للمنتخب في بقية مبارياته القادمة ورسم الصورة المشرفة للمجتمع السعودي والوطن العربي في البطولات الكروية العالمية.
وأشاد علي اليامي بالمستوى الراقي لجميع لاعبي المنتخب السعودي في مواجهته الكروية أمام منتخب الارجنتين، مؤكداً أن جميع اللاعبين كانوا على قدر من المسؤولية الوطنية ولعبوا بكل تضحية وبسالة، وأثبتوا من خلالها أنهم الصقور الخضر الذين يحلقون في سماء الانتصارات الكروية العالمية، داعياً المولى – عز وجل-أن يوفق منتخبنا الوطني في مشواره في البطولة العالمية.
من جهته، أفاد المهندس وسيم بن يحيى بن عباس أن الأخضر السعودي رسم الفرحة في نفوس كل السعوديين والعرب بعد هذا الانتصار التاريخي على منتخب الأرجنتين، مؤكداً إن هذا الفوز هو نتيجة تخطيط وإعداد واستعداد جيد من قبل المنتخب السعودية بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وترجمة حقيقية لرؤية المملكة 2030 التي باركها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ووضع بصماتها وبنودها سموُّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله .
وأعرب كامل بن محمد خير عرفة عن سروره بهذا الفوز الغالي للمنتخب السعودي على نظيره المنتخب الأرجنتيني مبيناً أنه فوز مستحق مستوى ونتيجة، حيث كان اللاعبون دون استثناء أبطالاً على المستطيل الأخضر، ولعبوا بروح قتالية مدعومة بالإصرار والعزيمة على تحقيق الفوز الغالي؛ لإسعاد الجميع السعوديين والعرب، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يوفق الأخضر السعودي فيما تبقى من مشواره في هذه البطولة العالمية