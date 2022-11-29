جمعية أطفالنا تجمع محاربي السرطان ومرضى الدم

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تقيم الجمعية المساندة لأطفال مرضى السرطان والدم، الاثنين المقبل، بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وبرعاية وزارة النقل، حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود.
ومن المقرر أن يحضره مجموعة من الأطفال محاربي السرطان ومرضى الدم وذلك في الفترة المسائية بين الرابعة والسابعة مساءً.
وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة يصاحبه مجموعة من الفعاليات الخاصة بالأطفال محاربي السرطان، ومن أهم تلك الفعاليات فعالية كسوة الشتاء التي يعدها “أطفالنا محاربي السرطان”.
ويحضر الحفل أحمد بن سفيان الحسن مساعد وزير النقل، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ورئيس مجلس إدارة جمعية “أطفالنا” عبد الله بن طارق القصبي.