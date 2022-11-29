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بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

جمعية أطفالنا تجمع محاربي السرطان ومرضى الدم

2022-11-29 الساعة 4:28
جمعية أطفالنا تجمع محاربي السرطان ومرضى الدم
المواطن - الرياض

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تقيم الجمعية المساندة لأطفال مرضى السرطان والدم، الاثنين المقبل، بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية وبرعاية وزارة النقل، حفلًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمقر مؤسسة العنود.

ومن المقرر أن يحضره مجموعة من الأطفال محاربي السرطان ومرضى الدم وذلك في الفترة المسائية بين الرابعة والسابعة مساءً.

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فعاليات خاصة

وسيقام حفل خطابي بهذه المناسبة يصاحبه مجموعة من الفعاليات الخاصة بالأطفال محاربي السرطان، ومن أهم تلك الفعاليات فعالية كسوة الشتاء التي يعدها “أطفالنا محاربي السرطان”.

ويحضر الحفل أحمد بن سفيان الحسن مساعد وزير النقل، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ورئيس مجلس إدارة جمعية “أطفالنا” عبد الله بن طارق القصبي.

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