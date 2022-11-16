جمعية “مساعي” الخيرية تشارك في معرض سيئول الدولي للاختراعات 2202

شاركت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم باختراعات لعدد من مستفيداتها في معرض سيئول الدولي للاختراعات SIIF، بهدف التعريف بقدرات وإمكانيات المواطنات السعوديات الابتكارية، والاستفادة من المعارض المماثلة للتسويق لاختراعاتهم، إضافة إلى التقدم للمنافسة على الجوائز والميداليات المخصصة للفائزين، كما تعمل الجمعية على رفع مستوى المخترعان السعوديات وإيجاد سبل للتواصل مع المؤسسات العالمية الأخرى.

وشاركت في المعرض خمس مستفيدات من خدمات الجمعية حاصلات على براءات اختراع متنوعة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

كما عُرضت اختراعاتهن على لجنة التحكيم في المعرض وسيعلن عن الفائزات في الأيام التالية.

وتستهدف جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، ذوات الدخل المحدود وفئات المجتمع كافة بخدماتها، كما تعد أول جمعية سعودية تصل بمستفيداتها للمشاركة العالمية عبر معرض الاختراع الدولي.