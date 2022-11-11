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للحد من تلك الحوادث

جمل سائب يقتل 5 شبان بالأفلاج والأهالي يستغيثون

2022-11-11 الساعة 11:20
جمل سائب يقتل 5 شبان بالأفلاج والأهالي يستغيثون
المواطن - الرياض

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حادث أليم تسبب في حالة حزن بين المواطنين في المملكة، بعد مقتل 5 شبان ارتطمت سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

وفي التفاصيل: ارتطم جمل سائب بمركبة كانت تقل 5 شبان؛ ما أدى لارتطامها بطريق الأحمر 30كم غرب الأفلاج؛ ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، بحسب ما أفادت به مصادر لـ”العربية نت”.

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جمل سائب

وقد أثارت الحادثة غضبًا كبيرًا بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين ترك الجمال السائبة على الطرقات، ليتصدر وسم #طريق_الأحمر_الأفلاج .

وناشد المواطنون الجهات المختصة للإسراع بالتدخل للحد من تلك الحوادث من خلال ضبط السرعة بسبب ضيق الطرق وكثرة الشاحنات.

غرامات وعقوبات

كما طالب أهالي المنطقة بضرورة إكمال إنارة ما تبقى من الطريق، حيث أثمرت جهود بلدية الأحمر في إنجاز جزء كبير منه، ولم يتبقَّ سوى نحو 30 كم منه.

بدورها، حذّرت الإدارة العامة للمرور أصحاب الحيوانات، داعية لإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيتسبب بعقوبة غرامتها 10 آلاف ريال.

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