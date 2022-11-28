جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائري بالرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.
فيديو | وسط زحام "الدائري" بالرياض..
جمل هائج يربك قائدي السيارات#الإخبارية pic.twitter.com/a1xU9mnw3yقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2022
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، الجمل الهائج وهو يربك قائدي السيارات ويعيق الطريق في الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجري لإيقافه والإمساك به.
واستنكر رواد موقع “تويتر” هذا المشهد الكارثي، فقال أحد المغردين “عمومًا المسؤولية تقع على صاحبه اللي ما عرف يربطه بشكل آمن”.
وأضاف آخر: “ممكن اللي ناقلها بالسيارة بالصندوق وهو يمشي بالطريق العام طاحت أو مع الزحمة قدرت تنزل من الصندوق”.
فيما قال أحد المغردين: “أنا اللي كنت ألحقه والحمد لله حادثين بس وسلموا الباقين ومسكناه وكنت أحاول أطلعه على الخدمة بس نظرًا لسرعة الشارع ما قدرت أقطع السيارات مسرعة”.