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دعمًا وتشجيعًا للمنتخب السعودي

جمهور الأخضر يُنظم مسيرة فوق هام السحب غدًا

2022-11-21 الساعة 7:24
جمهور الأخضر يُنظم مسيرة فوق هام السحب غدًا
المواطن - واس

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ينظم مجلس جمهور المنتخب السعودي، غداً، أول مسيرة لجماهير الأخضر في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، والتي تحمل اسم “فوق هام السحب”، دعماً وتشجيعاً للصقور الخضر في مواجهتهم لمنتخب الأرجنتين.

موعد المسيرة

وتنطلق صباح الثلاثاء عند الساعة الثامنة صباحاً، حيث تستبق المسيرة مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.

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وتنطلق المسيرة من مواقف G في ملعب لوسيل، حتى إستاد المباراة، فيما يُعرف بـ”الميل الأخير”، في مسيرة استثائية ستشكل إضافةً مميزةً للمونديال بما تحمله من زخمٍ ومفاجآت، ستبهر جمهور كأس العالم.

مدة مسيرة جماهير الأخضر

وتستغرق مسيرة جمهور المنتخب السعودي نحو 40 دقيقة، وتصل بالمشجعين إلى بوابات دخول المشجعين إلى الملعب، مما يسهل الدخول إلى المواجهة الكروية الأولى للصقور الخضر، ضمن إجراءات سلسة وميسرة.
ودعا مجلس جمهور المنتخب السعودي مشجعي الصقور الخضر كافة للحضور إلى “البيت السعودي”، المنطقة التفاعلية التي افتتحها الاتحاد السعودي لكرة القدم الأحد، والمقامة في كورنيش الدوحة، وتستقبل الجمهور بجوائز ومسابقات قيمة طيلة فترة المونديال بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، تثري تجربة المشجعين، وتحتفي بالثقافة والإرث الوطني العريق، وتُبرز الحماس والشغف الكروي للسعوديين، الذي يشكل إضافة فريدة لبطولة كأس العالم.

يشار إلى أن منطقة “البيت السعودي” تمنح المشجعين تجارب تفاعلية؛ منها تجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام، وتجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضياً أيضاً، وبها جناح ثقافي يقدم المأكولات الشعبية والقهوة السعودية، ومتجر الصقور الخضر، ومناطق مخصصة للأطفال، ومتاحف وممرات لاستعراض مراحل تطور المنتخب ولاعبيه منذ تأسيسه، ومسرح بشاشة عملاقة، سيقف على منصته جُملة من الفنانين السعوديين، وفعاليات فنية كالفلكلور السعودي وأهازيج التشجيع التي تمنح المشجعين تجربة فريدة من نوعها.

 

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