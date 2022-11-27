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بعد الفوز التاريخي على بلجيكا

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

2022-11-27 الساعة 9:30
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
المواطن - الرياض

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حرصت جماهير الاتحاد على تهنئة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد فوز منتخب بلاده التاريخي ضد بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2022.

فوز المغرب

ولعب منتخب المغرب ضد بلجيكا، اليوم الأحد، على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح أسود الأطلس في الفوز بهدفين نظيفين عن طريق عبدالحميد صابري وزكريا أبو خلال.

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ووصل رصيد المغرب إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، بالتساوي مع كرواتيا المتصدرة، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم عند 3 نقاط.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

تهنئة عبدالرزاق حمدالله

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع تألق المنتخب المغربي في المونديال، وهنأت مهاجم الفريق، ليصبح اسم عبدالرزاق حمدالله ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @Hamedallah_9

وقال الإعلامي محمد العميري: “مبروك للمغرب، ومبروك لكل النجوم وبشكل خاص للنجم الكبير عبدالرزاق حمدالله الذي قدم مستوى كبيرًا ومشرفًا مع زملائه”، وكتب الباشا عادل: “ألف مبروك ي الساطي وعقبال التأهل يا رب”،

كما حرص حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، على تهنئة لاعبه، وقال: “تهانينا لنجمنا المغربي عبدالرزاق حمدالله مساهمته في فوز منتخب بلاده في مونديال العالم أمام منتخب بلجيكا”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @EnMaroc

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