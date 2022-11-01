جنازة مهيبة لمدرس مات وسط طلابه

خيم الحزن على أهالي مدينة بنها في مصر، بسبب وفاة عزت محمد سلام مدرس الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد بإدارة غرب شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، والذي توفي وسط طلابه، وتم دفنه في مقابر الأسرة وسط جنازة مهيبة وحالة من الحزن الشديد بين الزملاء والأقارب.

نعي

ونعت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية الفقيد عزت محمد سلام مدرس الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد بغرب شبرا الخيمة في بيان رسمي.

وجاء في البيان: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله، بخالص الحزن والأسى يتقدم خالد الشربيني مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وسمير خالد وكيل الإدارة وخالد أبو العلا مدير إدارة التعليم الابتدائي والعاملين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بخالص العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل عزت محمـد سلام معلم بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية والذي توفاه الله أثناء تأدية عمله بالمدرسة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى.

حظي بتقدير زملائه

ووفقًا لأقاربه، كان المدرس على درجة عالية من حسن الخلق ومحبوبًا بين الجميع، وكان يعمل في مدارس شبرا الخيمة منذ سنوات، ويحظى بتقدير زملائه وتلاميذه.