Icon

لا سياج أو إنارة بموقع مقتل الـ5 شبان بسبب الجمل Icon 5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده Icon صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
أُصيب بكسر في الفخذ الأيمن فقط

جندي إندونيسي ينجو بأعجوبة من سقوط 1600 قدم

2022-11-14 الساعة 2:33
جندي إندونيسي ينجو بأعجوبة من سقوط 1600 قدم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو اللحظة التي سقط فيها جندي إندونيسي من على ارتفاع يصل إلى مسافة 1600 قدم أي ما يوازي 490 مترًا، لكنه نجا بأعجوبة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الحر يقتل 15 ألفًا بأوروبا خلال 2022

Img

وفاة أشرف طلفاح جراء اعتداء غامض في مصر

الجندي الإندونيسي يُدعى سلمان كريسنيس، وكان يشارك في تدريب جوي شرق العاصمة جاكرتا، عندما وقع الحادث، وقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من الأرض، الجندي وهو يقفز من طائرة Hercules C-130 منخفضة التحليق إلى جانب قوات أخرى.

حتى هذا الوقت كان كل شيء يسير على ما يرام، إلا أن فشلت مظلته في الفتح بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال العقيد جوناوان من سلاح الجو الإندونيسي تعليقًا على السقوط المروع: تعرض أحد الجنود لحادث ولم يتمكن من السيطرة على مظلته بشكل مثالي بسبب تشابك عدة حبال عندما قفز من الطائرة.

وتابع: وبسبب هذا الحادث، أصيب الجندي بكسر في الفخذ الأيمن وتلقى مساعدة طبية متخصصة، حيث تم تحويله إلى مستشفى سلاح الجو الإندونيسي سلامون باندونغ، وحالته مستقرة حاليًا.

جندي إندونيسي ينجو بأعجوبة من سقوط 1600 قدم

قوات كوباسجات الإندونيسية

ويُذكر أن سلمان كريسنيس من قوات كوباسجات، وهي وحدة تتكون من نخبة القوات الخاصة الموجودة داخل القوات الجوية الإندونيسية، وتُعرف أيضا باسم قيادة قوات الرد السريع أو القبعات البرتقالية بسبب لون أغطية الرأس الخاصة بهم، وغالبًا ما يتم تكليفهم بعمليات مكافحة الإرهاب وتولي عمليات اختطاف الطائرات والعمليات الاستخباراتية، والقفز بالمظلات في المعارك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تقويم التعليم والتدريب

حصاد اليوم
جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق
الرياضة

جماهير الهلال تستنكر وصف اللوبي الأزرق

الرياضة
ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...
أخبار أمنية

ضبط مواطن بحوزته 26250 قرصًا خاضعًا لتنظيم...

أخبار أمنية
السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية
السعودية اليوم

السعودية أبرز المستثمرين في الرياضة العالمية

السعودية اليوم
بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا
السعودية اليوم

بدء صيانة جسر طريق الأمير متعب غدًا

السعودية اليوم
وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا
الرياضة

وزير الرياضة يدشن موسم الدرعية 2022 غدًا

الرياضة
أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...
الرياضة

أكثر الجماهير حضورًا بدوري روشن بعد الجولة...

الرياضة
استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند
غرائب

استخراج 8 أجنة من بطن رضيعة بالهند

غرائب