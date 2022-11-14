جندي إندونيسي ينجو بأعجوبة من سقوط 1600 قدم

وثق مقطع فيديو اللحظة التي سقط فيها جندي إندونيسي من على ارتفاع يصل إلى مسافة 1600 قدم أي ما يوازي 490 مترًا، لكنه نجا بأعجوبة.

الجندي الإندونيسي يُدعى سلمان كريسنيس، وكان يشارك في تدريب جوي شرق العاصمة جاكرتا، عندما وقع الحادث، وقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من الأرض، الجندي وهو يقفز من طائرة Hercules C-130 منخفضة التحليق إلى جانب قوات أخرى.

حتى هذا الوقت كان كل شيء يسير على ما يرام، إلا أن فشلت مظلته في الفتح بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال العقيد جوناوان من سلاح الجو الإندونيسي تعليقًا على السقوط المروع: تعرض أحد الجنود لحادث ولم يتمكن من السيطرة على مظلته بشكل مثالي بسبب تشابك عدة حبال عندما قفز من الطائرة.

وتابع: وبسبب هذا الحادث، أصيب الجندي بكسر في الفخذ الأيمن وتلقى مساعدة طبية متخصصة، حيث تم تحويله إلى مستشفى سلاح الجو الإندونيسي سلامون باندونغ، وحالته مستقرة حاليًا.

قوات كوباسجات الإندونيسية

ويُذكر أن سلمان كريسنيس من قوات كوباسجات، وهي وحدة تتكون من نخبة القوات الخاصة الموجودة داخل القوات الجوية الإندونيسية، وتُعرف أيضا باسم قيادة قوات الرد السريع أو القبعات البرتقالية بسبب لون أغطية الرأس الخاصة بهم، وغالبًا ما يتم تكليفهم بعمليات مكافحة الإرهاب وتولي عمليات اختطاف الطائرات والعمليات الاستخباراتية، والقفز بالمظلات في المعارك.