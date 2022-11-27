جنس بشري غير معروف يثير شغف العلماء

كشف العلماء، في دراسة جديدة لتحليل الفوضى المعقدة للبشر ما قبل التاريخ، عن نوع غامض من الجنس البشري أثار شغف الباحثين، الأمر الذي استلزم منهم الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي.

عثر عليه بإفريقيا

ووفقًا لموقع ساينس إليرت، العلمي المتخصص، هناك نوع غير معروف من الجنس البشري الذي عثر عليه الإنسان الحديث في إفريقيا يعود لآلاف السنين.

وأشارت عالمة الأحياء التطورية، غوام بيرترانبيتيت، من جامعة بومبيو فابرا بإسبانيا، إلى أن هذا النوع الغريب ظهر خارج إفريقيا منذ نحو 80.000 عام، عندما تخلى جزء من السكان عن القارة الإفريقية وهاجروا إلى قارات أخرى، ما أدى إلى ظهور السكان الحاليين.

غير معروف

وكان يُعتقَد، حتى وقت قريب، أن هؤلاء الشركاء يشملون إنسان نياندرتال ودينيسوفان، وبقي الأخير غير معروف حتى عام 2010.

لكن الآن، تم عزل إنسان ثالث قديم من الحمض النووي الأوراسي، بفضل خوارزميات التعليم العميق التي تنتقل عبر تراكيب معقدة من الشيفرات الوراثية البشرية القديمة والحديثة.

وباستخدام التقنية الإحصائية التي تُدعَى استنتاجات النظرية الافتراضية (Bayesian inference)، وجد الباحثون دليلاً على ما سمّوه الانحراف الثالث.

وكشف الباحثون في مقالتهم أن هؤلاء السكان إما مرتبطون بنسل نياندرتال دينيسوفا أو ابتعدوا مبكرًا عن نسب دينسوفا، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هذا الإنسان الثالث في تاريخ الجنس البشري خليطاً من النياندرتال ودينيسوفا.

ولفت أحد أعضاء الفريق الاختصاصي بعلم الوراثة، مايوك موندال، من جامعة تارتو بإستونيا: تتفق نظريتنا مع العينة الهجينة المُكتشفَة في دينسوفا، وعلى الرغم من ذلك حتى الآن لا يمكن استبعاد احتمالات أخرى.