جهود الأمن العام بمنفذ سلوى تتواصل

تواصل الجهات المعنية تقديم الخدمات والجهود للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم 2022 في قطر، والمشجعين المتواجدين في المملكة.

جهود الأمن العام

ونشر الأمن العام، عدة صور ترصد جانبًا من الجهود المقدمة من قبل رجاله بمنفذ سلوى للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، والتي أظهرت جاهزيتهم التامة من أجل تيسير كافة الإجراءات لهم.

تهيئة الحدائق

وتواصل جهود أمانة الأحساء ممثلة ببلدية سلوى لاستقبال المشجعين لمونديال كأس العالم بقطر 2022 وكذلك زائري المنطقة.

وقال رئيس البلدية المهندس راشد المسلمي؛ إنه تم العمل على إعادة تهيئة الحدائق والشاطئ بإضافة المزيد من عناصر الترفيه وطرح الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة ذات العلاقة بالمتابعة والإشراف على إنشاء مواقف للسيارات ونقاط الفرز المجهزة بالمسارات المتعددة.

صيانة وتأهيل

وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضًا تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة، وإضافة مصلى، وتركيب مجموعات إضافية من ألعاب الأطفال، وإنشاء موقعين لألعاب القوى والترفيه، إعادة سفلتة طريق شاطئ سلوى، واعتماد توريد 100 مقعد وحاوية مُسبقة الصُنع لتركيبها في حدائق سلوى.

دعم المنتخب

من جانبها، أكدت الأمانة العامة للمنطقة الشرقية تسخير جميع خدماتها لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 بقطر.

ونشرت الأمانة اللوحات بالهوية الموحدة للمنتخب، والإضاءة بعناقيد الزينة باللون الأخضر، وإنارة المجسمات الجمالية والميادين وتركيب الأعلام فوق عدد من الكباري المؤدية لطريق قطر.