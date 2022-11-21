Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط دعم المنتخب بلوحات الهوية الموحدة

جهود الأمن العام بمنفذ سلوى تتواصل

2022-11-21 الساعة 5:05
جهود الأمن العام بمنفذ سلوى تتواصل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل الجهات المعنية تقديم الخدمات والجهود للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم 2022 في قطر، والمشجعين المتواجدين في المملكة.

جهود الأمن العام

ونشر الأمن العام، عدة صور ترصد جانبًا من الجهود المقدمة من قبل رجاله بمنفذ سلوى للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، والتي أظهرت جاهزيتهم التامة من أجل تيسير كافة الإجراءات لهم.

قد يهمّك أيضاً
Img

وجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة دعم

Img

3 أرقام مميزة لـ إينير فالنسيا بالمونديال

تهيئة الحدائق

وتواصل جهود أمانة الأحساء ممثلة ببلدية سلوى لاستقبال المشجعين لمونديال كأس العالم بقطر 2022 وكذلك زائري المنطقة.

وقال رئيس البلدية المهندس راشد المسلمي؛ إنه تم العمل على إعادة تهيئة الحدائق والشاطئ بإضافة المزيد من عناصر الترفيه وطرح الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة ذات العلاقة بالمتابعة والإشراف على إنشاء مواقف للسيارات ونقاط الفرز المجهزة بالمسارات المتعددة.

صيانة وتأهيل

وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضًا تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة، وإضافة مصلى، وتركيب مجموعات إضافية من ألعاب الأطفال، وإنشاء موقعين لألعاب القوى والترفيه، إعادة سفلتة طريق شاطئ سلوى، واعتماد توريد 100 مقعد وحاوية مُسبقة الصُنع لتركيبها في حدائق سلوى.

دعم المنتخب

من جانبها، أكدت الأمانة العامة للمنطقة الشرقية تسخير جميع خدماتها لدعم المنتخب الوطني في كأس العالم 2022 بقطر.

ونشرت الأمانة اللوحات بالهوية الموحدة للمنتخب، والإضاءة بعناقيد الزينة باللون الأخضر، وإنارة المجسمات الجمالية والميادين وتركيب الأعلام فوق عدد من الكباري المؤدية لطريق قطر.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير