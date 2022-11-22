جهود الأمن العام بمنفذ سلوى على قدم وساق

تجري المديرية العامة للأمن العام، جهودًا أمنية مكثفة بمنفذ سلوى الحدودي، تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

جهود أمنية حثيثة

ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الجهود الأمنية التي يجريها رجالها بمنفذ سلوى الحدودي.

وقبل انطلاق المونديال بقطر، تواصل الجهات المعنية تقديم الخدمات والجهود للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، والمشجعين المتواجدين في المملكة.

دعم المنتخب

من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر.

السلامة المرورية

ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى، جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.