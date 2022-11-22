جهود الأمن العام بمنفذ سلوى على قدم وساق

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
تجري المديرية العامة للأمن العام، جهودًا أمنية مكثفة بمنفذ سلوى الحدودي، تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.
فيديو | جهود الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي بالتزامن مع مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022م. #حاضرين pic.twitter.com/4wF7L9wnSE
— الأمن العام (@security_gov) November 22, 2022
ونشرت المديرية العامة للأمن العام على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الجهود الأمنية التي يجريها رجالها بمنفذ سلوى الحدودي.
وقبل انطلاق المونديال بقطر، تواصل الجهات المعنية تقديم الخدمات والجهود للمسافرين الراغبين في حضور فعاليات كأس العالم، والمشجعين المتواجدين في المملكة.
من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر.
ومن جانبها دعت القيادة الميدانية بمنفذ سلوى، جميع قاصدي المنفذ الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.