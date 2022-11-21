Icon

إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسهيل وتيسير الحركة

جهود رجال المرور بالباحة تحت زخات المطر

2022-11-21 الساعة 7:53
جهود رجال المرور بالباحة تحت زخات المطر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المرور في منطقة الباحة ومحافظة الطائف أثناء هطول الأمطار، في ظل الأحوال الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

تسهيل المرور

وأظهرت اللقطات، رجال المرور وتيسيرهم العملية المرورية في الباحة والطائف، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

قد يهمّك أيضاً
Img

أرقام قمصان لاعبي الأخضر في مونديال قطر

Img

التأمينات توضح حالات إيقاف صرف المنافع

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا
السعودية اليوم

وزير السياحة يطمئن على مصابي حادث العلا

السعودية اليوم
مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...
الرياضة

مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد...

الرياضة
تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...
تكنولوجيا

تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع...

تكنولوجيا
59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية
العالم

59 قتيلا في حادث تدافع بكوريا الجنوبية

العالم
مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52
أخبار رئيسية

مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52

أخبار رئيسية
الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...
السعودية اليوم

الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل...

السعودية اليوم
العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران
العالم

العفو الدولية: مقتل 8 متظاهرين في إيران

العالم
هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان
العالم

هجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

العالم