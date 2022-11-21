جهود رجال المرور بالباحة تحت زخات المطر

نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المرور في منطقة الباحة ومحافظة الطائف أثناء هطول الأمطار، في ظل الأحوال الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

تسهيل المرور

وأظهرت اللقطات، رجال المرور وتيسيرهم العملية المرورية في الباحة والطائف، وسط جهود مستمرة لتسهيل حركة المركبات والسير.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.