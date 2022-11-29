جهود رجال مرور تبوك تحت زخات الأمطار

يبذل رجال المرور بتبوك جهودًا مضنية لسير الحركة، وذلك مع هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ فجر اليوم الثلاثاء، والتي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، فضلًا عن جريان السيول والأودية.

جهود مرور تبوك

ونشرت الإدارة العامة للمرور، صورًا لأعمال رجالها في منطقة تبوك أثناء هطول الأمطار، حيث يبذلون قصارى جهدهم من أجل سير الحركة وسلامة المركبات والمواطنين.

إغلاق طرق

وكانت منطقة تبوك قد شهدت منذ فجر اليوم أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت مدينة تبوك ومحافظاتها؛ ما أدى لجريان بعض السيول.

فيما أغلقت قوات أمن الطرق عقبة الخريطة المؤدية من مدينة تبوك إلى محافظة ضباء نظراً لهطول الأمطار الغزيرة.

الجاهزية التامة

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(٢٧) مركز إسعافي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.