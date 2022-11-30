جهود متواصلة للأمن العام منفذ سلوى

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لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لرجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، لاسيما مع انطلاق المباراة الثانية للمنتخب السعودي أمام المكسيك مساء اليوم الأربعاء.
رجال الأمن يباشرون مهامهم لتنظيم الجمهور بمنفذ سلوى تزامنا مع فعاليات كأس العالم 2022.#حاضرين#قدام pic.twitter.com/N5diqbBLTaقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) November 30, 2022
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لقطات لجهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.
توافد جمهور المنتخب السعودي على منفذ سلوى الحدودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بأعداد كبيرة؛ لحضور المباراة الثالثة للصقور الخضر أمام نظيره المنتخب المكسيكي في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وسط حزمة تعليمات وإجراءات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مرورًا بمنفذ أبو سمرة.
ودعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.