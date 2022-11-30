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مع تدفق الراغبين في حضور المونديال

جهود متواصلة للأمن العام منفذ سلوى

2022-11-30 الساعة 9:01
جهود متواصلة للأمن العام منفذ سلوى
المواطن - الرياض

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لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لرجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، لاسيما مع انطلاق المباراة الثانية للمنتخب السعودي أمام المكسيك مساء اليوم الأربعاء.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لقطات لجهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.

دعم المنتخب

توافد جمهور المنتخب السعودي على منفذ سلوى الحدودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بأعداد كبيرة؛ لحضور المباراة الثالثة للصقور الخضر أمام نظيره المنتخب المكسيكي في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وسط حزمة تعليمات وإجراءات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مرورًا بمنفذ أبو سمرة.

السلامة المرورية

ودعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.

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