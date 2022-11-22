جهود مستمرة لرجال المرور أثناء الأمطار

تتأهب السلطات في المملكة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر، لسلامة المواطنين، والحفاظ على سلاسة الطرق وأمن المسافرين.

جهود المرور

في غضون ذلك، تداول مواطنون لقطات مصورة توثق جهود المرور بالطائف أثناء هطول الأمطار.

كما تداولوا صورًا لرجال المرور في منطقة الباحة، حيث يحرص رجال المرور على ارتداء ملابس خاصة لحمايتهم من الطقس خلال مزاولة عملهم.

تنبيهات

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وأوضحت الأرصاد أن الأمطار متوسطة إلى أمطار غزيرة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر خاصة على الطرق.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يميل لاضطرابات مناخية، قد تؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة، وانتشار الضباب، والرياح المحملة بالأتربة.