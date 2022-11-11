جهود مكثفة للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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نشر الأمن العام عدة صور لجانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة خلال صلاة الجمعة اليوم.
وأظهرت الصور التي نشرها الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، الجهود المبذولة من رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي.
ويباشر على الدوام رجال القوات الخاصة تنفيذ مهامهم على أكمل وجه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتسهيل الصلاة والحركة وتنظيم المصلين هناك.