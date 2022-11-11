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جوائز وتكريمات تتوج أعمالًا تلفزيونية وإذاعية

2022-11-11 الساعة 11:46
جوائز وتكريمات تتوج أعمالًا تلفزيونية وإذاعية
المواطن - واس

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توَّج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، اليوم الجمعة، الأعمال الفائزة بجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية ورؤساء ومقرري لجان التحكيم، كما شهد حفلُ إعلان جوائز التبادلات توقيعَ عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العربية للبث الفضائي، وشركة تختص بالأقمار الصناعية، فيما وقَّع رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية مذكرة تفاهم مع إذاعة لبنان بمناسبة إطلاق الخدمة السحابية.

ووقَّع رئيس إذاعات الدول العربية والمدير العام للاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة إعلامية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد إذاعات الدول العربية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

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جوائز المسابقات

وجاءت جوائز مسابقات التبادلات التلفزيونية والإنتاج المشترك كالتالي: حصد التلفزيون السعودي جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة، وأما جائزة أفضل فيلم في الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك فقد كانت من نصيب الفيلم الوثائقي “أصحاب الهمم” من إنتاج التلفزيون الأردني، كما حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على المركز الأول في جائزة منسقي التبادلات الإخبارية لعام 2022م، فيما جاءت شبكة الإعلام العراقي في المركز الثاني.

وحصد جائزة التبادلات البرامجية قسم التنسيق بالإذاعة العراقية، ونال جائزة التبادل الإخباري قسم التنسيق في الإذاعة الفلسطينية، وأسندت جائزة “تبادلات الكلاود” لقسم التنسيق بالإذاعة العراقية، كما تُوج أيضاً بجائزة المنسق الإذاعي لقسم التنسيق بالإذاعة الفلسطينية.

مسابقة البرامج

وفي مسابقات برامج التبادل الإذاعي لعام 2022م، وضمن برنامج “بعيون عربية” حول موضوع “هجرة العقول” فاز برنامج “استنزاف” من إنتاج الإذاعة المصرية بالمركز الأول، وتناصف الجائزة الثانية برنامج “هجرة العقول” من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وبرنامج “الأدمغة المهاجرة بين الحاجة والحنين” من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام.

وأما فئة برنامج “أعلام العرب” حول موضوع “أعلام الدراما الإذاعية في الوطن العربي” حصد برنامج “رحلة في عالم” للمخرج علي محمود الجائزة الأولى، وجاءت الجائزة الثانية من نصيب برنامج “أعلام الدراما” الإذاعية في الوطن العربي أحد منتجات شبكة الإعلام العراقي.

تكريمات

وشهد المهرجان في دورته الحالية تكريم الرؤساء والمقررين ولجان التحكيم، ففي لجنة المسابقات الإذاعية الرئيسية تم تكريم رئيس اللجنة عوض جادين محيي الدين، ومقرّر اللجنة عبدالله حرمة الله.

وعن لجنة المسابقة الإذاعية الموازية كُرِّمت رئيسة اللجنة عائشة عبداللطيف، والمقررة فريدة الرحماني، وفي لجنة الدراما كُرِّم رئيسها مجدي أبو عميرة، والمقرر حبيب المسلماني.

وكُرِّم من لجنة البرامج التلفزيونية رئيسها جمال الدين مصطفى الشيخ، والمقرّر سعد شاهين المريخي، وفي لجنة الوثائقيات التلفزيونية كُرِّم رئيسها نضال السبيعي، والمقرّر متعب المطيري، وفي لجنة الأخبار التلفزيونية كُرِّم الرئيس أحمد المنصوري، والمقرّر سعد العليان.

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