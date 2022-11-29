جواردادو: المنتخب السعودي خطير

وصف اللاعب أندريس جواردادو لاعب منتخب المكسيك، المنتخب السعودي بالمنافس الخطير، وذلك قبل مواجهة المنتخبين غدًا في الجولة الثالثة في مرحلة دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقال جواردادو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأخضر: ” منتخب السعودية خطير ويجب علينا الحذر منه، نملك لاعبين أصحاب خبرة وسوف نسعى إلى الفوز”.

التركيز سلاح منتخب المكسيك

وأضاف: ” يجب أن نركز في تلك المباراة وسوف نسعى للوصول إلى دور ثمن النهائي رغم صعوبة الأمر، ويجب نسيان خسارة الأرجنتين والتفكير في مباراة الغد”.

وفي وقت سابق، تحدث الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك عن مواجهة الأخضر قائلًا: ” منتخب السعودية منافس قوي، لا يمكن التقليل من قدراته، علينا جميعًا أن نتذكر، ماذا فعل أمام الأرجنتين؟، أحترم المنتخب السعودي كثيرًا ولكنني لا أخشى المواجهة”.

وأضاف مارتينو: ” بلا شك عدم تسجيل هدف في مباراتي بولندا والأرجنتين، أمر مقلق للمنتخب المكسيكي، نريد اللعب والخروج برأس مرفوعة، ويجب أن نفوز ولن نهتم بنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا”.

نتائج الأخضر في أول جولتين

وكان منتخب السعودية فاز على الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف، ثم خسر أمام المنتخب البولندي بنتيجة هدفين دون رد.

وسوف يغيب 3 لاعبين عن المنتخب السعودي في مباراة الغد وهم ” عبدالإله المالكي للإيقاف، نواف العابد للإصابة، محمد البريك للإصابة”.