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تحصين الأندرويد من الهجمات

جوجل تطلق ميزة جديدة لحماية مستخدميها

2022-11-23 الساعة 1:42
جوجل تطلق ميزة جديدة لحماية مستخدميها
المواطن - متابعة

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تواصل جوجل رفع مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة أندرويد، للتحقق من ميزة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.

ميزة جديدة

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن الميزة المتاحة بشكل مجاني على هواتف أندرويد، يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدمرة.

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وبحسب الصحيفة، تسمى هذه الميزة جوجل بلي بروتيكت، وتعمل من خلال متجر جوجل بلي الرسمي.

آليات عملها

وتفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثًا عن أي سلوك ضار، فيما تعمل على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.

وترسل تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية. ومن ثم تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

تفعيل الميزة

وأوضح المقال أن تفعيل الميزة سيكون من خلال تطبيق جوجل بلي، ثم النقر فوق أيقونة ملف التعريف في الجزء العلوي الأيمن من الجهاز.

وتأتي الخطوة الأخيرة من خلال النقر على الإعدادات، ثم التأكد ما إذا كان الجهاز مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك نضغط على زر تفعيلها.

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