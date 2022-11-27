جوجل تعلن عن تحديث جديد لمعالجة ثغرة أمنية

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كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن تحديث أمني جديد لمعالجة ثغرة خطيرة في متصفح “جوجل كروم”، والتي تخص وحدات معالجة الرسومات GPU بالمتصفح.
ويوضح الخبراء، أن الثغرة الأمنية جرى استغلالها في هجمات إلكترونية طالت آلاف الأجهزة حول العالم خلال العام الجاري، والتي تم اكتشافها من قبل مجموعة تحليل التهديدات التابعة للشركة الأسبوع الماضي.
وتتسبب الثغرة الأمنية في نسخ البيانات في مواقع محظورة مما يسهل عمليات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة، حيث تنصح جوجل بترقية المتصفح إلى الإصدار 107.0.5304.121/122 لنظام التشغيل ويندوز، والإصدار 107.0.5304.122 لنظامي التشغيل ماك ولينوكس.