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جوجل تعلن عن تحديث جديد لمعالجة ثغرة أمنية

2022-11-27 الساعة 12:57
جوجل تعلن عن تحديث جديد لمعالجة ثغرة أمنية
المواطن - الرياض

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كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن تحديث أمني جديد لمعالجة ثغرة خطيرة في متصفح “جوجل كروم”، والتي تخص وحدات معالجة الرسومات GPU بالمتصفح.

الاحتيال ونسخ البيانات

ويوضح الخبراء، أن الثغرة الأمنية جرى استغلالها في هجمات إلكترونية طالت آلاف الأجهزة حول العالم خلال العام الجاري، والتي تم اكتشافها من قبل مجموعة تحليل التهديدات التابعة للشركة الأسبوع الماضي.

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وتتسبب الثغرة الأمنية في نسخ البيانات في مواقع محظورة مما يسهل عمليات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة، حيث تنصح جوجل بترقية المتصفح إلى الإصدار 107.0.5304.121/122 لنظام التشغيل ويندوز، والإصدار 107.0.5304.122 لنظامي التشغيل ماك ولينوكس.

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