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على هامش قمة المناخ

جولة للرئيس المصري بالدراجات في شرم الشيخ

2022-11-10 الساعة 2:03
جولة للرئيس المصري بالدراجات في شرم الشيخ
المواطن - متابعة

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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، بالدراجة مع مجموعة من مرافقيه في مدينة شرم الشيخ بالبحر الأحمر.

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لقاءات مع الشباب

وتفقد السيسي، خلال جولته، المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة، التي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الموازية للقمة العالمية للمناخ.

كما التقى السيسي بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة.

المنطقة الخضراء

ومع بدء فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنطقة الخضراء، التي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر.

وخلال الافتتاح، أعرب مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح المنطقة الخضراء الخاصة بقمة تغير المناخ، التي ترأسها مصر هذا العام، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص على تصميم المنطقة الخضراء بأعلى مستوى ممكن، لكي تفوق مثيلاتها في المؤتمرات السابقة.

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