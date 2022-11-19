جونقكوك يؤدي أغنية فردية بحفل افتتاح كأس العالم

يطرح جونقكوك نجم الـ كي بوب وعضو فرقة BTS الكورية أغنية جديدة فردية تأتي ضمن حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر العربية.

وإلى جانب الأعمال الفنية الرسمية لنجم البوب ​​الكوري الجنوبي، سيتم إطلاق الفيديو الموسيقي لأغنية Dreamers هذا الأسبوع ليتزامن مع حفل الافتتاح في المونديال، بحسب مجلة Billboard الفنية الموسيقية.

وقالت قناة Yonhap الكورية الإخبارية، إن جونقكوك سيشارك في حفل افتتاح المونديال مؤديًا أغنيته الجديدة، علمًا بأنه سيتم إصدار كليب Dreamers في 22 نوفمبر على قناة YouTube الرسمية التابعة لـ FIFA.

أغاني كأس العالم

وتنضم أغنية جونقكوك القادمة إلى الأغاني الرسمية الأخرى لكأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك أغنية Tukoh Taka لنيكي ميناج ومالوما وميريام فارس، بالإضافة إلى أغنية Hayya Hayya أو Better Together لدافيدو وترينيداد كاردونا وعائشة.

وتنطلق البطولة الأغلى في العالم غدًا 20 نوفمبر بمباراة الدولة المضيفة قطر ضد الإكوادور، وسيشارك إجمالي 32 فريقًا في كأس العالم قبل أن يتوج أحدهم بطلاً في 18 ديسمبر.