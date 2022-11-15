Icon

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رغم إصابتها في الشبكية

جوهرة الحقيل تكشف تفاصيل تبرعها لطفلة لا تعرفها بجزء من كبدها

2022-11-15 الساعة 6:25
جوهرة الحقيل تكشف تفاصيل تبرعها لطفلة لا تعرفها بجزء من كبدها
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشفت جوهرة الحقيل حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد تبرعها بجزء من كبدها لطفلة لا تعرفها ولا تربطها بها أي صلة، تفاصيل ما حدث.

سماع عن المعاناة

وذكرت الحقيل لشبكة “العربية”، أنها تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذ الطفلة جومانا الحربي، وذلك بعد سماعها عن معاناتها من إحدى صديقاتها، مؤكدة أنها اتخذت قرارها على الرغم من إصابتها في الشبكية في كلتا عينيها تطلبت زراعة شبكية.

عمل خيري

وأشارت إلى أن ذلك لم يمنعها عن مساعدة الصغيرة، موضحة أنها تسعى لأن تصبح إنسانة مؤثرة ولها بصمتها الخاصة في المجتمع عبر دعم الأعمال الخيرة.

ولفتت إلى أن طفولتها كانت مليئة بالعمل التطوعي، فهي كانت ترغب بإكمال المسيرة.

وأشارت إلى أن هناك مرضى كثيرين يتوفون لعدم وجود من يتبرع لهم، موضحة أنها بدأت تطلع وتقرأ عن إمكانية التبرع بالأعضاء منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

فيما قال والد الطفلة “كان هناك حيرة ما ندري من يتبرع فالفحوصات لي ولوالدتها مرفوضة.. وسبحان الله الإنسان ما يدري منين الفرج”، مؤكدًا أنه يعتبرها شقيقة جومانا ابنته.

إشادة المغردين

وكان مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشادوا بما فعلته جوهرة، مطلقين وسمًا بعنوان “الجوهرة الحقيل”، للثناء عليها، مؤكدين أنها ضربت أروع الأمثلة في التضحية وحب الخير للآخرين.

وقال أحد المغردين: “دعوكم من كل البطولات الكاذبة والوهمية تعالوا أحدثكم عن معنى العطاء حد الإيثار! كيف يمكن للمرء أن يقتطع جزءًا من نفسه ويهديه لآخر لا يعرفه، ويفعل ذلك فقط لوجه الله “لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا”..؟”.

وأضاف آخر: “هذه الجوهرة كما سماها أهلها وكما تستحق أن تكون”، وأعرب آخر عن سعادته بهذه الفتاة التي هي في عمر الزهور، مؤكدًا أنها مثال يحتذى به في معنى التلذذ بالعطاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

الرياضة
موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة
السعودية اليوم

موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

السعودية اليوم
افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم
العالم

افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم

العالم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...

الملك سلمان
سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023
السعودية اليوم

سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023

السعودية اليوم
تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال
آخر الاخبار

تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال

آخر الاخبار
إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل
السعودية اليوم

إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل

السعودية اليوم