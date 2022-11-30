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كان ذا شخصية متألقة وتمتع بذوق عالٍ

جيانغ زيمين مهد الطريق لصعود الصين كقوة عظمى

2022-11-30 الساعة 4:10
جيانغ زيمين مهد الطريق لصعود الصين كقوة عظمى
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، وفاة جيانغ زيمين، اليوم الأربعاء، عن عمر 96 عامًا، وهو الزعيم الشيوعي الصيني الذي مهد الطريق لصعود الصين وجعلها قوة عظمى عالمية.

سبب الوفاة

توفي الرئيس السابق لكل من الصين والحزب الشيوعي الحاكم؛ بسبب سرطان الدم الذي تبعه فشل في العديد من الأعضاء، وخلف وراءه زوجته وابنيه وحفيده.

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جيانغ زيمين الرجل الذي غير الصين

  • يُنسب لجيانغ الفضل في دمج الصين بنجاح في المجتمع الدولي، بعد أن نبذها الغرب بعد مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.
  • تمكن من استعادة سيادة الصين على هونغ كونغ.
  • في عهده، فازت الدولة باستضافة أولمبياد 2008 في بكين.
  • وبجانب ما سبق، ضمها إلى منظمة التجارة العالمية.

زعيم بالصدفة

على الرغم من أن المؤلف والمؤرخ روبرت لورانس كون وصفه بأنه الرجل الذي غير الصين وبرغم إنجازاته العظيمة، إلا أن جيانغ زيمين صعد للرئاسة بالصدفة، فقد كان من المفروض أن يكون رئيسًا انتقاليًا في عام 1989.

ومع ذلك، فقد استغل سلطته المؤقتة في التركيز على سياسات التحرير الاقتصادي والعولمة مع الحفاظ على قبضة الحزب الحديدية على الشؤون السياسية والأيديولوجية والعسكرية.

وكان جيانغ أكثر ذكاء مما توقعه الكثيرون حيث تفوق على عدد لا يحصى من المنافسين السياسيين وعزز سلطته في الحزب والجيش في سنوات قليلة.

واستمر حكمه حتى أواخر عام 2002 عندما سلم المنصب إلى خليفته هو جينتاو، لكن استمر في ممارسة نفوذه السياسي من وراء الكواليس، وهو من اختار الزعيم الحالي شي جين بينغ.

نبذة عن حياة جيانغ زيمين الأولى

وُلد جيانغ في شرق الصين عام 1926 وتلقى تعليمه في شنغهاي وتم تدريبه ليصبح مهندسًا كهربائيًا، وانضم إلى الحزب الحاكم أثناء وجوده في الكلية ودرس في الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات من القرن الماضي.

ارتقى تدريجيًا في صفوف الحزب، وأصبح وزيرًا لصناعة الإلكترونيات في عام 1983 قبل أن يتم تعيينه عمدة لشنغهاي بعد ذلك بعامين.

اشتهر جيانغ بارتداء نظارات ثقيلة ذات إطار أسود، وكان معروفًا أيضًا بولعه بالتباهي بلغته ومهاراته الفنية.

وكانت شخصية جيانغ متألقة وتمتع بذوق عالٍ في الفنون والآداب وهو ما أكسبه شعبية كبيرة في المحافل الدولية.

وقت حساس في الصين

وتأتي وفاة جيانغ في وقت حساس بشكل خاص للصين، حيث اندلعت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد سياسة زيرو كوفيد، وقد دعا بعض المتظاهرين في شنغهاي الزعيم الحالي شي جين بينغ إلى التنحي.

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