جيانغ زيمين مهد الطريق لصعود الصين كقوة عظمى

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
أعلنت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، وفاة جيانغ زيمين، اليوم الأربعاء، عن عمر 96 عامًا، وهو الزعيم الشيوعي الصيني الذي مهد الطريق لصعود الصين وجعلها قوة عظمى عالمية.
توفي الرئيس السابق لكل من الصين والحزب الشيوعي الحاكم؛ بسبب سرطان الدم الذي تبعه فشل في العديد من الأعضاء، وخلف وراءه زوجته وابنيه وحفيده.
على الرغم من أن المؤلف والمؤرخ روبرت لورانس كون وصفه بأنه الرجل الذي غير الصين وبرغم إنجازاته العظيمة، إلا أن جيانغ زيمين صعد للرئاسة بالصدفة، فقد كان من المفروض أن يكون رئيسًا انتقاليًا في عام 1989.
ومع ذلك، فقد استغل سلطته المؤقتة في التركيز على سياسات التحرير الاقتصادي والعولمة مع الحفاظ على قبضة الحزب الحديدية على الشؤون السياسية والأيديولوجية والعسكرية.
وكان جيانغ أكثر ذكاء مما توقعه الكثيرون حيث تفوق على عدد لا يحصى من المنافسين السياسيين وعزز سلطته في الحزب والجيش في سنوات قليلة.
واستمر حكمه حتى أواخر عام 2002 عندما سلم المنصب إلى خليفته هو جينتاو، لكن استمر في ممارسة نفوذه السياسي من وراء الكواليس، وهو من اختار الزعيم الحالي شي جين بينغ.
وُلد جيانغ في شرق الصين عام 1926 وتلقى تعليمه في شنغهاي وتم تدريبه ليصبح مهندسًا كهربائيًا، وانضم إلى الحزب الحاكم أثناء وجوده في الكلية ودرس في الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات من القرن الماضي.
ارتقى تدريجيًا في صفوف الحزب، وأصبح وزيرًا لصناعة الإلكترونيات في عام 1983 قبل أن يتم تعيينه عمدة لشنغهاي بعد ذلك بعامين.
اشتهر جيانغ بارتداء نظارات ثقيلة ذات إطار أسود، وكان معروفًا أيضًا بولعه بالتباهي بلغته ومهاراته الفنية.
وكانت شخصية جيانغ متألقة وتمتع بذوق عالٍ في الفنون والآداب وهو ما أكسبه شعبية كبيرة في المحافل الدولية.
وتأتي وفاة جيانغ في وقت حساس بشكل خاص للصين، حيث اندلعت موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات ضد سياسة زيرو كوفيد، وقد دعا بعض المتظاهرين في شنغهاي الزعيم الحالي شي جين بينغ إلى التنحي.