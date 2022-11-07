جيبوتي تعمل مع السعودية ومصر لأجل المناخ

أكدَ فخامةُ رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحظى بأهمية بالغة، معربًا عن أمله في أن يسهم أثرها الإيجابي في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

مصر سباقة

وأشار – في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت اليوم بشرم الشيخ- إلى أن قيادة مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة ستحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً استعداد بلاده للعمل بالشكل الوثيق مع المملكة ومصر في هذا الصدد.

خطر التحديات

وشدَّد رئيس جيبوتي على أن التغير المناخي من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة والعالم برمته التي تزداد تداعياتها تفاقماً؛ مما يستلزم حشد الجهود للتصدي للآثار السلبية التي تهدد مستقبل البشرية.