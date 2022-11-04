جيش باكستان يحقق في ادعاءات عمران خان

دعا الجيش الباكستاني، الحكومة للتحقيق في ادعاءات عمران خان واتخاذ إجراءات ضده بالتشهير.

اتهامات غير مقبولة

وقال الجيش الباكستاني إن اتهامات عمران خان لمسؤولين بمحاولة اغتياله لا أساس لها وغير مقبولة وفقا لفضائية العربية.

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يتعافى في المشفى من إصابة بالرصاص في قدمه غداة محاولة اغتياله، رئيس الحكومة الحالي بالتورط في محاولة اغتياله، وفقا لوكالة فرانس برس.

ادعاءات عمرات خان

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، اليوم الجمعة (الرابع من نوفمبر 2022)، إن مسلحين اثنين حاولا اغتياله.

وأضاف خان، متحدثًا في خطاب مباشر من مستشفى في لاهور حيث يتلقى العلاج، الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

وذكر خان أن خطة اغتياله كانت من تدبير ثلاثة أشخاص، لكنه لم يذكر أسماء بعينها ولم يقدم أي دليل على مزاعمه.