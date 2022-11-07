جيف بيزوس يدرس شراء نادي كرة قدم 

يدرس مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، شراء نادي كرة القدم الأمريكي، واشنطن كومندارز وذلك بالشراكة مع نجم الهيب هوب جاي زي، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع للصحيفة إن هذا الاهتمام أُثير منذ يناير الماضي، لكنه خفت قليلًا قبل يظهر اهتمام الثنائي مرة أخرى هذه الآونة، واستعانا ببنك أوف أمريكا؛ للمساعدة في القيام بالإجراءات المحتملة.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس إن الفريق بدوره يستكشف جميع الخيارات.

بيزوس وجاي زي

ويُعد كل من جيف بيزوس وجاي زي من الأصدقاء القدامى، ويقضي مغني الهيب هوب العديد من الأوقات على متن يخت مؤسس أمازون، كان آخرها في سبتمبر الماضي.

ويسوق جاي زي لنفسه بأنه يستطيع بيع الماء للحوت، ولديه مسيرة أسطورية في الموسيقى، وحصل على 24 جائزة جرامي وأسس شركة Roc Nation وهي شركة ترفيهية كاملة الخدمات، ولديه ثروة تقدر بـ 1.3 مليار دولار وهو أول فنان هيب هوب يصبح مليارديرًا.

ثروة جيف بيزوس

أما بيزوس فتُقدر ثروته الصافية بنحو 114 مليار دولار ما يجعله رابع أغنى فرد في العالم، وهو يمتلك بالفعل صحيفة واشنطن بوست.

وعلاوة على ذلك، فقد بدأ بالفعل في التوسع في اتحاد كرة القدم الأميركي، حيث يُبث برنامج Friday Night Football حصريًا على أمازون برايم وجاء ذلك في صفقة مدتها 11 عامًا بقيمة 11 مليار دولار.