جيمس ديلوكا يعزز فرص تحول Ceer السعودية لعلامة عالمية 

قالت شركة سير Ceer السعودية للسيارات الكهربائية إنها عينت رئيسًا تنفيذيًا لها، وهو جيمس ديلوكا صاحب الـ 40 عامًا من الخبرة في واحدة من أكبر الشركات العالمية.

من هو جيمس ديلوكا؟

وبحسب السيرة الذاتية له المرفوعة على موقع Crunchbase، فإن جيمس ديلوكا الذي سيقود العلامة التجارية المحلية للسيارات الكهربائية في المملكة عمل مع جنرال موتورز لما يقرب من 40 عامًا.

وارتقى في الرتب ليصبح نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي ويدير أكثر من 200 ألف موظف في 171 منشأة في 31 دولة.

وكان قد شغل منصب نائب رئيس التصنيع لعمليات جنرال موتورز الدولية (GMIO) منذ يناير 2013، وخلال ذلك الوقت، قاد تحسينات كبيرة في الجودة وتكاليف التصنيع أثناء إدارته لإطلاق 19 مركبة جديدة في الصين وعبر المنطقة الآسيوية.

كما قاد شركة VinFast لتصنيع السيارات ومقرها فيتنام كأول رئيس تنفيذي لها، مما ساعد في ظهور ونجاح شركة السيارات الكهربائية الناشئة بعد تأسيسها في عام 2017.

وبدأ ديلوكا حياته المهنية في جنرال موتورز عام 1979 كطالب في معهد جنرال موتورز (GMI) في مصنع ليندن بولاية نيوجيرسي التابع للشركة، وشغل مناصب في الإنتاج والصيانة والهندسة.

تحويل Ceer لعلامة عالمية

وقال جيمس ديلوكا إنه يتطلع إلى تحويل Ceer إلى علامة تجارية عالمية للسيارات الكهربائية بحيث تحظى بإعجاب كل من المستهلكين السعوديين وكذلك الصناعة الأوسع عالميًا.

وتابع: ستساعد Ceer في إشعال قطاع السيارات في المملكة بالإضافة إلى أنها ستضع بصمتها في مجال صناعة السيارات عالميًا، وذلك مع انتقال المزيد من تصنيع السيارات في الشرق الأوسط والعالم لجعلها كهربائية.

ومن المقرر تصميم وبناء كل سيارة في المملكة الأمر الذي سيمثل دفعة كبيرة لقطاع التصنيع المحلي، وستجذب أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق ما يصل إلى 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع المساهمة بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2034.