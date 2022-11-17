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بواسطة أداة نيركام

جيمس ويب يلتقط صورًا لسحابة على شكل ساعة رملية

2022-11-17 الساعة 2:54
جيمس ويب يلتقط صورًا لسحابة على شكل ساعة رملية
المواطن - متابعة

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رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا جديدة مذهلة التقطها لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم في طور التكوّن.

سحب برتقالية

ووفقًا للألمانية، رُصدت هذه السحب البرتقالية والزرقاء التي لم تتم رؤيتها سابقاً، بواسطة أداة “نيركام” الخاصة بالتلسكوب والتي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين البشرية.

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ويقع النجم الأوّلي المسمّى “بروتوستار إل 1527” في كوكبة الثور وهو موجود في الظلام بسبب طرف قرص دوار من الغاز في عنق الساعة الرملية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية في بيان مشترك، إنّ الضوء المنبعث من هذا النجم “يتسرّب” من فوق القرص وتحته، مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.

وتنشأ الغيوم من خلال تصادم المواد التي يقذفها النجم مع المواد المحيطة. وتكون طبقة الغبار أرقّ في الأجزاء الزرقاء فيما تكون أسمك في الأقسام البرتقالية.

ويبلغ عمر النجم الأوّلي مئة ألف عام فقط وهو في المرحلة الأولى من تكوّنه، وليس قادراً بعد على توليد طاقته الخاصة.

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