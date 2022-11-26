حادث قتل غامض لأم وطفليها يهز الخرطوم

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هزت جريمة مروعة ضاحية بري، شرق العاصمة السودانية، حيث أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة في ساعة متأخرة من ليل أمس على قتل أفراد أسرة كاملة في مشهد لا يصدق.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، اقتحم المسلحون منزل إحدى الأسر، وأطلقوا النار على الأم وطفلها وطفلتها أيضًا، فضلاً عن عاملة في المنزل، ليتفاجأ لاحقًا الأب عند دخوله البيت بتلك الجريمة المروعة.
وحلت الصدمة على جيران الأسرة، لاسيما أن المنطقة معروفة بهدوئها، لكن لم تعرف دوافع تلك الجريمة بعد.
وذكرت مصادر لقناة “العربية” أن أي أعمال سرقة لم تحصل. فيما هرعت فرق الأدلة الجنائية إلى مكان الجريمة وقامت بإجراءاتها الفنية.
كما زار مسؤولون رفيعون من الشرطة موقع الحادث، ولم تصدر السلطات الأمنية أي توضيح حول ملابسات الجريمة الرهيبة حتى اللحظة.