حارس الأرجنتين: احتجت لطبيب نفسي لتجاوز الخسارة من السعودية

قال الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز إنه تواصل مع طبيب نفسي بعد الحاجة له، من أجل تجاوز خسارة بلاده من المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

تعليق إيميليانو مارتينيز

وتحدث إيميليانو مارتينيز بعد الفوز على المكسيك قائلًا: ” شعرت بالحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز الهزيمة في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، بالطبع هناك 45 مليون أرجنتيني دعموني، ولكن وجود الطبيب النفسي كان مهمًا”.

وأضاف مارتينيز: ” كان من المهم الفوز على المنتخب المكسيكي لأن ذلك رفع عنّا الكثير من الضغوطات، ولابد من أن نحقق التوقعات ونحاول المنافسة على اللقب”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب بولندا مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

ملخص مباراة الأرجنتين ضد المكسيك

وفي مباراة الأمس، بدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.