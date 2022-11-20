حافلة منتخب قطر تتوجه إلى ملعب البيت

انطلقت حافلة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى ملعب ” البيت” استعدادًا لمواجهة الإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة.

ومن المقرر إقامة المباراة بين قطر والإكوادور في السابعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

وفي سياق آخر، تفاعل العديد من الجماهير الحاضرة خارج ملعب البيت في قطر ببعض من العروض الترفيهية والغنائية قبل مباراة الافتتاح.

ونقلت قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” مقطع فيديو لبعض من العروض الغنائية والترفيهية التي تفاعل معها الجمهور الذي سيحضر مباراة قطر والإكوادور.

القنوات الناقلة للمباراة

وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

تشكيل منتخب قطر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

وتُختتم مباريات مونديال قطر بإقامة المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.