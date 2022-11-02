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بحسب مؤسسة التأمينات

حالات استحقاق المعاش لعائلة المتوفى

2022-11-02 الساعة 1:34
حالات استحقاق المعاش لعائلة المتوفى
المواطن - الرياض

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أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حالات استحقاق المعاش لأفراد عائلة المشترك، أو صاحب المعاش المتوفى وفقًا لـ “أنظمة التقاعد”، التي تم تلخيصها في ثلاث حالات هم “عند وفاة المشترك، وفاة أصحاب المعاش، نظام التقاعد المدني والعسكري”.

حالات الاستحقاق

وذكر الحساب الرسمي لمؤسسة التأمينات على “تويتر”، أن حالات استحقاق المعاش لأفراد عائلة المشترك، وصاحب المعاش المتوفى في عملاء نظام التأمينات الاجتماعية يكون في الحالات الآتية:

1 – أثناء العمل إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عـن 3 أشهر متصلـة أو 6 أشهر متقطعة.

2 ـ بعد ترك العمل مع مدة اشتراك لاتقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا مـع إضافة مدة اعتبارية مكملة لـ(120) شهرًا.

3 ـ أثناء العمل نتيجة إصابة العمل أيًا كانت مدة الاشتراك.

وفاة صاحب المعاش

وأضاف، أنه في حالة وفاة أصحاب المعاش يكون مستحقًا في الحالات التالية: التقاعد، العجز غير المهني، عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

التقاعد المدني والعسكري

أما في نظام التقاعد المدني والعسكري، يكون لأي سبب، أيًا كانت مدة الاشتراك، وعند وفاة صاحب المعاش يكون الاستحقاق بسبب التقاعد.

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