حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية

أعلنت أمانة محافظة جدة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها لتنفيذ الخطة الميدانية، وذلك لمواجهة الحالة المطرية ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة.

يشار إلى أن كمية الأمطار في المحافظة تجاوزت كميتها 169 ملم، وتواصل الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية بمشاركة نحو 2564 عاملاً وموظفًا ونحو 960 آلية ومعدة.

وتستمر الجهود الميدانية حتى الآن لسحب تجمعات المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية المستمرة في الهطول من صباح اليوم في عدد من المواقع وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد، وضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.