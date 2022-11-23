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منها مكة المكرمة

حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق

2022-11-23 الساعة 8:35
حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق
المواطن - الرياض

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أكد خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن بداية الحالة المطرية الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وتابع الحصيني في تغريدة على موقع تويتر: أكثروا عباد الله من الاستغفار- فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار- والصدقة والإحسان إلى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام؛ لعل الله يرحمنا.

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تنبيهات

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا للمواطنين بشأن حالة الطقس في الساعات المقبلة، حيث تشهد مناطق كثيرة من المملكة سحبًا ممطرة، والأمطار من متوسطة لغزيرة.

من جانب آخر، تتأهب الجهات المعنية لحماية المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة على الطرق، مناشدة بتوخي الحذر؛ حيث تشهد المملكة حالة طقس غير مستقر.

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