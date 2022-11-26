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سواحل تبوك والمدينة بالأخص

حالة وسمية سادسة بدءًا من الثلاثاء

2022-11-26 الساعة 10:02
حالة وسمية سادسة بدءًا من الثلاثاء
المواطن - الرياض

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توقع خبير الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد من مناطق المملكة حالة وسمية سادسة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

حالة وسمية سادسة

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع وجود حالة وسمية سادسة يومي الثلاثاء والأربعاء 5- 6 جمادى الأولى 1444هـ على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والقصيم.

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وأضاف أن قوة الحالة بالترتيب تأتي تبوك والمدينة خاصة سواحلهما فالجوف والشمالية، مع غزارة المطر والسيول.

أمطار غزيرة

وكان مركز وسم، توقع أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة ممطرة غزيرة، الثلاثاء المقبل، رافعًا مستوى التنبيه إلى اللون الأحمر.

وقال مركز وسم عبر حسابه بموقع تويتر: تنبيه جوّي يوم الثلاثاء حالة ممطرة غزيرة تؤثر على تبوك والمدينة المنورة وسواحلها تشمل الوجه وضبا وينبع والمناطق المحيطة وتمتد نحو الجوف وحائل وحتى شمال منطقة مكة.

كما توقع المركز تشكل السيول الواسعة، لافتًا إلى أن الحالة الجوية تمتد بشكل أقل قوة نحو مكة المكرمة وجدة الأربعاء المقبل.

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