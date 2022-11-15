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كرس حياته في مهمة محددة بالمحيطات

حامد جوهر رائد عالم البحار في ذاكرة جوجل

2022-11-15 الساعة 3:17
حامد جوهر رائد عالم البحار في ذاكرة جوجل
المواطن - متابعة

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احتفل محرك البحث “جوجل”، اليوم الثلاثاء، بالذكرى 115 لميلاد الدكتور الراحل حامد جوهر، عالم المحيطات المصري.

رائد عالم البحار

ووُلد حامد جوهر في 15 نوفمبر 1907، حيث يعد من أهم رواد عالم البحار الذي كرس حياته في مهمة محددة خاصة بالمحيطات وعالم البحر الواسع، ما دفع “جوجل” لتغيير واجهته بصورة تعبيرية له.

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ويعتبر حامد جوهر أول رئيس لجمعية علم الحيوان بمصر عند إنشائها سنة 1958، كما قدم برنامج “عالم البحار” الشهير على التليفزيون المصري لأكثر من 18 عامًا.

إسهاماته العلمية

عمل مديرًا بمحطة الأحياء البحرية في مدينة الغردقة منذ إنشائها، وأسس متحفًا بحريًا يضم مجموعات من حيوانات البحر الأحمر ونباتاته، كما أنشأ مكتبة تضم أغلب المراجع الأساسية لدراسة البحر الأحمر.

وعمل مستشارًا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية، ومستشارًا للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف عام 1958.

ونظرًا لجهوده الواسعة، اختارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1959 رئيسًا للجنة التخلص من النفايات النووية في أعماق البحار.

كما كان عضوًا باللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة فاو التابعة للأمم المتحدة، وأول رئيس لجمعية علم الحيوان بجمهورية مصر العربية عند إنشائها سنة 1958.

شقيقه ممثل

ويعد الممثل والمذيع علي جوهر شقيقه حيث كان يشبهه كثيرًا، حيث عمل مذيعًا في نشرة اﻷخبار باللغة اﻹنجليزية في القناة الثانية.

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