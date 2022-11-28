حبس رقيب كويتي 13 سنة لسرقة أسلحة وبيعها

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حكمت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بحبس رقيب يعمل في الحرس الوطني 13 سنة وحبس شريكه 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تعود للحرس الوطني وبيعها لآخرين
ووقعت الحادثة قبل قرابة عامين ونصف العام، واتهم بها 17 شخصًا إضافة إلى الضابط
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما رقيب في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.
وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.