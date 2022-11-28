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تعود للحرس الوطني

حبس رقيب كويتي 13 سنة لسرقة أسلحة وبيعها

2022-11-28 الساعة 10:29
حبس رقيب كويتي 13 سنة لسرقة أسلحة وبيعها
المواطن - متابعة

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حكمت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، بحبس رقيب يعمل في الحرس الوطني 13 سنة وحبس شريكه 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تعود للحرس الوطني وبيعها لآخرين

عام 2019

ووقعت الحادثة قبل قرابة عامين ونصف العام، واتهم بها 17 شخصًا إضافة إلى الضابط

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ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما رقيب في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.

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