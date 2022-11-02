حتى لا يطير الدكان في موسم الرياض

عبّر نجوم مسرحية “حتى لا يطير الدكان” عن سعادتهم بالمشاركة في موسم الرياض 2022 بنسخته فوق الخيال، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم، اليوم الثلاثاء، بمناسبة انطلاق عروضهم المسرحية في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، مشيرين إلى أن نجاح مسرحيات موسم الرياض وجمهوره يسهم في تقديم المزيد من العروض، وأن العمل الحالي يحمل رسالة فنية.

بداية العرض

ومن المقرر أن تنطلق المسرحية على مسرح محمد العلي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” يوم الخميس المقبل 3 نوفمبر وتستمر خمسة أيام، وذلك من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

مسرحيات الموسم

وأعرب نجم المسرحية بيومي فؤاد عن مدى شوقه لتجديد لقائه بالجمهور السعودي بعد مشاركته في الموسم السابق، مؤكدًا أن الأعمال التي قدمها كثيرة مما شكل اعتيادًا بالنسبة له، وأن الانتقال من التصوير بين الأعمال المسرحية والدرامية يضيف الكثير من الخبرات في شخصيته.

من جانبه وجه النجم أكرم حسني شكره للقائمين على موسم الرياض 2022، معبِّرا عن اعتزازه بالمشاركة للمرة الثانية ضمن مسرحيات الموسم، ومبينًا أن النجوم المشاركين بالعرض يملكون الخبرة الكافية على خشبة المسرح، لاسيما بمشاركة بيومي فؤاد الذي سيسهم في صقل الخبرات وتعدد الأدوار، وأن فكرة اسم المسرحية وقع الاختيار عليها، كونها شائعة ودارجة في المجتمع، موضحًا أن التحضيرات للمسرحية انطلقت فعليًّا منذ أشهر.

وعبَّرت الممثلة درة زروق عن فخرها بالمشاركة في المسرحية مع طاقم العمل، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لها، مسترجعةً ذكرياتها وقصة بداياتها بالمسرح في “تونس”، ومؤكدة أن نجاح مسرحيات موسم الرياض الماضية أسهمت في رغبتها بالمشاركة في أول مسرحية كوميدية لها، وأن هذه التجربة ستصنع لها علامة فارقة في مسيرتها.

قصة المسرحية

وتدور أحداث مسرحية “حتى لا يطير الدكان” حول قمر الدين الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب زبدة التي يتنافس عليها الجميع، ويقف عائقًا بينهما الثري رجب طيوبه، وما إن يكتشف قمر الدين سر الدكان حتى تنقلب الأحداث رأسًا على عقب؛ ليخوض مغامرة محفوفة بالمخاطرة.

موسم الرياض

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.