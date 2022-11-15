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على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا

حديث جانبي ومصافحات تجمع ولي العهد مع رؤساء فرنسا والصين وتركيا

2022-11-15 الساعة 10:14
حديث جانبي ومصافحات تجمع ولي العهد مع رؤساء فرنسا والصين وتركيا
المواطن - الرياض

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هامش قمة العشرين عدداً من الرؤساء والزعماء منهم رئيس فرنسا ورئيس تركيا والرئيس الصيني وتصافحا وتبادلا الأحاديث الودية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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وأظهر مقطع فيديو حرص رئيس فرنسا على مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين، حيث اتجه مباشرة لولي العهد لمصافحته، وتبادلا الأحاديث الودية.

وعلى هامش اجتماعات قمة العشرين التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبادلا الأحاديث الجانبية واستعراض أوجه العلاقات.

أيضا التقى الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين الرئيس الصيني شي جين بينغ وتبادلا الأحاديث الودية على هامش اجتماعات قمة أقوى اقتصاديات العالم.

وانطلقت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

ويضم الوفد الرسمي في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالله الجلاجل.

 

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