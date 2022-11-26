حرس الحدود ينقذ قائد مركبة سقطت في بحر جدة

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أعلن حرس الحدود إنقاذ قائد مركبة قد انحرفت وسقطت في البحر بمحافظة جدة.
وقال حرس الحدود في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه تم مباشرة حالة انحراف مركبة وسقوطها في البحر بجدة، حيث تم إنقاذ قائدها وتقديم الإسعافات الأولية له، وهو بصحة جيدة.