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خرج بصحة جيدة

حرس الحدود ينقذ قائد مركبة سقطت في بحر جدة

2022-11-26 الساعة 7:50
حرس الحدود ينقذ قائد مركبة سقطت في بحر جدة
المواطن - الرياض

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أعلن حرس الحدود إنقاذ قائد مركبة قد انحرفت وسقطت في البحر بمحافظة جدة.

بصحة جيدة

وقال حرس الحدود في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه تم مباشرة حالة انحراف مركبة وسقوطها في البحر بجدة، حيث تم إنقاذ قائدها وتقديم الإسعافات الأولية له، وهو بصحة جيدة.

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